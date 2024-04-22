Буданов оценил угрозу повторного наступления РФ на Киев
На сегодняшний день нет угрозы повторного наступления российских окупантов на Киев. Об этом заявил в интервью BBC начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Деловая столица.
Он отметил, что предположения о повторном наступлении россиян на столицу Украины безосновательны. Ситуация с подготовкой оккупантов к вероятному второму наступлению пока не изменилась.
"По состоянию на сейчас (угрозы, — ред.) — абсолютно нет", — сказал Буданов.