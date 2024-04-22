Вбивство 20-річного поліцейського: затриманим військовим оголосили дві підозри

Двом військовослужбовцям повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Про це повідомили﻿ в Офісі генпрокурора.

Двом військовослужбовцям, яких затримали вчора, повідомили про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України). Також їм повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області. Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Також в ході слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.