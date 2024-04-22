Убийство 20-летнего полицейского: задержанным военным объявили два подозрения

Двоим военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Двум военнослужащим, задержанным вчера, сообщили о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также им сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Ранее на территории Винницкой области обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица и боеприпасы. Также в ходе следственных действий было найдено оружие – вероятно орудие убийства.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.