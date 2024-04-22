Швеція вимагає ввести санкції проти нафтового флоту РФ

Швеція наполягає на запровадженні санкцій проти російських нафтових танкерів. Про це сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє ЛігаБізнес.

Обговорення нового, 14-го пакета санкцій проти Росії тільки починаються, але Більстрем уже зараз окреслив обмеження, на яких наполягатиме його країна.

"Ухвалення 14-го пакета санкцій – одна з найважливіших завдань. Ми подбаємо про те, щоб туди увійшла заборона на імпорт скрапленого природного газу, а також заходи щодо обмеження роботи російського тіньового флоту" , – сказав міністр.

Минулого тижня він попередив, що використання Росією старих танкерів для перевезення нафти в обхід цінових обмежень – це загроза для екології Балтійського моря.

Через це море проходить близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем.