Швеция требует ввести санкции против нефтяного флота РФ
Швеция настаивает на введении санкций против российских нефтяных танкеров. Об этом сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза, сообщает Лига.Бизнес.
Обсуждение нового, 14-го пакета санкций против России только начинается, но Билльстрём уже сейчас назвал ограничения, на которых будет настаивать его страна.
"Принятие 14-го пакета санкций – одна из важнейших задач. Мы позаботимся о том, чтобы туда вошел запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению работы российского теневого флота", — сказал министр.
На прошлой неделе он предупредил, что использование Россией старых танкеров для перевозки нефти в обход ценовых ограничений – это угроза экологии Балтийского моря.
Через это море проходит около половины всей российской нефти, транспортируемой по морю.
"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти с одного из этих суден, которые во многих случаях не пригодны для мореходства. Россию ничуть не беспокоит тот факт, что эти суда могут повлечь за собой серьезный экологический хаос в морях", — пояснил Билльстрём в интервью The Guardian.