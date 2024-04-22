Скільки преміум-авто купили українці з початку року

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%. Більш ніж половина (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.

Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали: