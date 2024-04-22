Скільки преміум-авто купили українці з початку року
За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
В цьому році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%. Більш ніж половина (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей.
Найпопулярнішими брендами в преміум сегменті авторинку стали:
- BMW - 736 од.;
- LEXUS - 491 од.;
- AUDI - 421 од.