Close button

Сколько премиум-авто купили украинцы с начала года

Сколько премиум-авто купили украинцы с начала года
Фото: Pixabay

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тысяч новых авто премиум класса. Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковых автомобилей, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%. Более половины (51%) реализованных в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Самыми популярными брендами в премиум сегменте авторынка стали:

  1. BMW – 736 ед.;
  2. LEXUS – 491 ед.;
  3. AUDI - 421 ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics