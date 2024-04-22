Сколько премиум-авто купили украинцы с начала года

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тысяч новых авто премиум класса. Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковых автомобилей, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%. Более половины (51%) реализованных в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей.

Самыми популярными брендами в премиум сегменте авторынка стали: