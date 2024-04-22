Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї﻿. Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt, повідомляє Ділова столиця.

"Це (розміщення ядерної зброї на території Польщі — ред.) вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. Росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до Білорусі" , – зазанчив політик.

Дуда також пояснив, чому суперечливо ставиться до загального доступу до зброї в Польщі.