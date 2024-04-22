Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше
Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї. Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt, повідомляє Ділова столиця.
"Це (розміщення ядерної зброї на території Польщі — ред.) вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. Росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до Білорусі", – зазанчив політик.
Дуда також пояснив, чому суперечливо ставиться до загального доступу до зброї в Польщі.
"Це суперечливо. У нас немає такої традиції. Ніколи ще, якщо мені не зраджує пам'ять, такого повного та загального доступу до зброї у Польщі не було. Ми можемо обговорити ослаблення деяких кайданів вимог у цій галузі, але я б обережно ставився до повністю загального доступу до зброї", – заявив Дуда.