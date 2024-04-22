Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше

Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия﻿. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt, сообщает Деловая столица.

"Это (размещение ядерного оружия на территории Польши — ред.) уже какое-то время является темой польско-американских переговоров. Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует Кенигсбергский округ. Недавно он перебазировал свое ядерное оружие в Беларусь" , — отметил политик.

Дуда также объяснил, почему противоречиво относится к общему доступу к оружию в Польше.