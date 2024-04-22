Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше
Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в интервью изданию Fakt, сообщает Деловая столица.
"Это (размещение ядерного оружия на территории Польши — ред.) уже какое-то время является темой польско-американских переговоров. Я уже говорил об этом несколько раз. Должен признаться, что когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует Кенигсбергский округ. Недавно он перебазировал свое ядерное оружие в Беларусь", — отметил политик.
Дуда также объяснил, почему противоречиво относится к общему доступу к оружию в Польше.
"Это противоречиво. У нас нет такой традиции. Никогда еще, если мне не изменяет память, такого полного и всеобщего доступа к оружию в Польше не было. Мы можем обсудить ослабление некоторых оков требований в этой области, но я бы осторожно относился к полностью всеобщему доступу к оружию", — заявил Дуда.