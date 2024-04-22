УЗ, АТБ та Укрпошта очолили топ найбільших роботодавців України

Лідером рейтингу найбільших роботодавців 2024 року стала "Укрзалізниця", у якої понад 187 000 співробітників. Про це пише Опендатабот із посиланням на дані Державної служби статистики та фінансової звітності підприємств, повідомляє ЛігаБізнес.

На другому місці із 44 000 робітників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку посідає Укрпошта, де працює 34 700 співробітників.

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — шість компаній. Ще три компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

Дев'ять компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року Укрпошта звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили Сільпо (-18.1%) та Енергоатом (-12.5%).