УЗ, АТБ и Укрпошта возглавили топ крупнейших работодателей Украины

Лидером рейтинга крупнейших работодателей 2024 стала "Укрзалізниця", у которой более 187 000 сотрудников. Об этом пишет Опендатабот со ссылкой на данные Государственной службы статистики и финансовой отчетности предприятий, сообщает Лига.Бизнес.

На втором месте с 44 000 рабочих оказался АТБ-МАРКЕТ. Третью строчку занимает "Укрпошта", где работает 34 700 сотрудников.

Большинство топовых работодателей Украины зарегистрировано в Киеве – шесть компаний. Еще три компании зарегистрированы в Днепропетровской области и одна – в Запорожской.

Девять компаний из рейтинга сократили количество своих сотрудников в 2023 году. Так, за прошедший год "Укрпошта" уволила 35% своих работников. В тройку компаний, заметно сокративших свой штат в прошлом году, также попали Сильпо (-18.1%) и Энергоатом (-12.5%).