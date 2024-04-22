На Київщині мікроватобус провалився у провалля на трасі: двоє загиблих
У Київській області на трасі мікроавтобус провалився у провалля, двоє людей загинуло, семеро отримали поранення.
Про це повідомили у ДСНС Київської області.
"Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів", – йдеться в повідомленні.
В результаті аварійно-рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до лікарень. Обставини встановлюються поліцією.