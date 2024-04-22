На Київщині мікроватобус провалився у провалля на трасі: двоє загиблих

У Київській області на трасі мікроавтобус провалився у провалля, двоє людей загинуло, семеро отримали поранення.

Про це повідомили﻿ у ДСНС Київської області.

"Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів" , – йдеться в повідомленні.

В результаті аварійно-рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані. Бригадами "швидкої" постраждалих направили до лікарень. Обставини встановлюються поліцією.