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На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть на трассе: двое погибших

На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть на трассе: двое погибших
Фото: facebook.com/MNSKOB

В Киевской области на трассе микроавтобус провалился в пропасть, два человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров", – говорится в сообщении.

В результате аварийно-спасательных работ были обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в больницы. Обстоятельства устанавливаются полицией.

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