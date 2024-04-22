На Киевщине микроавтобус провалился в пропасть на трассе: двое погибших

В Киевской области на трассе микроавтобус провалился в пропасть, два человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на трассе Иванков-Радомышль, микроавтобус вез людей на работу в с. Песковка, и провалился в пропасть. В салоне находилось 9 пассажиров" , – говорится в сообщении.

В результате аварийно-спасательных работ были обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в больницы. Обстоятельства устанавливаются полицией.