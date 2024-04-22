СБУ затримала колишнього депутата та його спільницю, які наводили на Херсон ракети

СБУ затримала ексдепутата та його спільницю — агентів ФСБ, які, за даними слідства, наводили російські ракети на Херсон﻿. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Ділова столиця.

"У результаті спецоперації викрито чотирьох учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримали"на гарячому" під час виконання ворожого завдання" . — кажуть у відомстві.

Затримані — колишній депутат однієї з районних рад Херсона та працівниця лікарні.

t.me/SBUkr

Як стверджують у СБУ, за їхнім наведенням росіяни обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції та готувалися до нових повітряних атак.

Для коригування ударів херсонці під виглядом прогулянок обходили вулиці міста потайки фіксували місця базування Сил оборони. Також — збирали дані про наслідки "прильотів".

Ексдепутат узагальнював отримані відомості та передавав старшому агентурної групи — своєму місцевому знайомому, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з росіянами, а напередодні звільнення Херсона втік до Росії.

СБУ також встановила особу четвертого агента. Наразі він на окупованій території України.

Усіч оголосили підозру: