СБУ задержала бывшего депутата и его сообщницу, наводивших на Херсон ракеты
СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу — агентов ФСБ, которые, по данным следствия, наводили российские ракеты на Херсон. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Деловая столица.
"В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, которые корректировали ракетно-дроновые удары по региону. Двое из них были задержаны "на горячем" во время выполнения вражеского задания", — говорят в ведомстве.
Задержанные — бывший депутат одного из районных советов Херсона и работница больницы.
Как утверждают в СБУ, по их наводке россияне обстреляли местную больницу, церковь, здание Национальной полиции и готовились к новым воздушным атакам.
Для корректировки ударов херсонцы под видом прогулок обходили улицы города тайком и фиксировали места базирования Сил обороны. Также — собирали данные о последствиях "прилетов".
Экс-депутат обобщал полученные сведения и передавал старшему агентурной группы — своему местному знакомому, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с россиянами, а накануне освобождения Херсона бежал в Россию.
СБУ также установила личность четвертого агента. Сейчас он находится на оккупированной территории Украины.
Всем объявили о подозрении:
- эксдепутату — по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины;
- его сообщнице — по ч. 2 ст. 114-2;
- остальным — по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (заочно).