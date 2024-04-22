СБУ задержала бывшего депутата и его сообщницу, наводивших на Херсон ракеты

СБУ задержала экс-депутата и его сообщницу — агентов ФСБ, которые, по данным следствия, наводили российские ракеты на Херсон﻿. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Деловая столица.

"В результате спецоперации разоблачены четыре участника вражеской группы, которые корректировали ракетно-дроновые удары по региону. Двое из них были задержаны "на горячем" во время выполнения вражеского задания", — говорят в ведомстве.

Задержанные — бывший депутат одного из районных советов Херсона и работница больницы.

t.me/SBUkr

Как утверждают в СБУ, по их наводке россияне обстреляли местную больницу, церковь, здание Национальной полиции и готовились к новым воздушным атакам.

Для корректировки ударов херсонцы под видом прогулок обходили улицы города тайком и фиксировали места базирования Сил обороны. Также — собирали данные о последствиях "прилетов".

Экс-депутат обобщал полученные сведения и передавал старшему агентурной группы — своему местному знакомому, который во время оккупации региона пошел на сотрудничество с россиянами, а накануне освобождения Херсона бежал в Россию.

СБУ также установила личность четвертого агента. Сейчас он находится на оккупированной территории Украины.

Всем объявили о подозрении: