Безугла вирішила "не підводити президента" і залишитися у фракції

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що передумала виходити із фракції "Слуга народу" у Верховній Раді﻿. Про це Безугла написала у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

"Вирішила залишитися у фракції Верховної Ради України "СН", щоб не підводити президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію" , — заявила вона.

За словами Безуглої, до партії вона не повертатиметься.

"Не все, далеко не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах. У партію "Слуга народу" повертатися не буду" , — додала депутатка.

Раніше, у ніч на 11 січня Безугла написала у Facebook, що залишає фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді. 6 лютого — просила керівництво парламенту "відпустити" її з фракції.

Голова парламенту Руслан Стефанчук на початку квітня казав, що заяви Безуглої в апараті ВРУ немає.

З партії депутатку виключили.