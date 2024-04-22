Безуглая решила "не подводить президента" и остаться во фракции

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что передумала выходить из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде﻿. Об этом Безуглая написала в Facebook, сообщает Деловая столица.

"Решила остаться во фракции Верховной Рады Украины "СН", чтобы не подводить президента в трудные времена. Можно было бы скандалить, требовать, чтобы одну именно меня отпустили, но зачем. Если просят не качать и так сложную ситуацию" , — заявила она.

По словам Безуглой, в партию она не будет возвращаться.

"Не все, далеко не все нравится, но попробую улучшить, что в моих силах. В партию "Слуга народа" возвращаться не буду" , — добавила депутат.

Ранее, в ночь на 11 января Безуглая написала в Facebook, что покидает фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде. 6 февраля — просила руководство парламента "отпустить" ее из фракции.

Глава парламента Руслан Стефанчук в начале апреля говорил, что заявления Безуглой в аппарате ВРУ нет.

Из партии ее исключили.