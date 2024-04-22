У РФ може бути понад 50 модернізованих ракет Х-69 – джерела

На даний час Росія може мати близько 55 модернізованих ракет Х-69, які є новою загрозою для України.

Джерела видання у спецслужбах припускають, що обстріли енергетики з боку Росії можуть продовжуватись і влітку. Це буде залежати від того, який запас ракет вони на той час матимуть і чи вдасться їм досягнути своєї мети.

За інформацією джерел, зараз в арсеналі противника є близько 930-940 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів.

Раніше представник ГУР МО генерал Скібіцький в коментарі виданню пояснював, що як правило, Москва намагається тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Коли їхня кількість наближатися до цього порогового показника, росіяни роблять паузу в масованих обстрілах і переходять до більш точкових атак.

Нову загрозу становлять ще один тип засобу - ракети Х-69, які не входять до цієї статистики. Відомо кілька випадків застосувань противником цих ракет. Співрозмовники в Силах оборони вважають, що саме такими ракетами була знищена Трипільська ТЕС. Її головна особливість полягає в здатності пролітати до 400 кілометрів і запуск з тактичної авіації. Адже якщо раніше вважалось, що різноманітні "сушки" оснащені озброєнням, яке не досягає більш ніж на 250 кілометрів, то тепер у поле загрози потрапляє більше площі України.

Достеменно невідомо, скільки на місяць ракет Х-59 росіянам вдається модернізовувати до Х-69. За даними видання, на кінець минулого року запаси Х-69 могли складати близько 60 одиниць, зараз їхня кількість може бути на рівні 55, зазначається в матеріалі.