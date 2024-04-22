У РФ может быть более 50 модернизированных ракет Х-69 – источники

В настоящее время у России может быть около 55 модернизированных ракет Х-69, которые являются новой угрозой для Украины.

Источники издания в спецслужбах предполагают, что обстрелы энергетики со стороны России могут продолжаться и летом. Это будет зависеть от того, какой запас ракет они будут иметь в то время и удастся ли им достичь своей цели.

По информации источников, сейчас в арсенале противника есть около 930-940 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

Ранее представитель ГУР МО генерал Скибицкий в комментарии изданию объяснял, что, как правило, Москва пытается держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. Когда их количество приближается к этому пороговому показателю, россияне совершают паузу в массированных обстрелах и переходят к более точечным атакам.

Новую угрозу представляют еще один тип средства - ракеты Х-69, не входящие в эту статистику. Известно несколько случаев применений противником этих ракет. Собеседники в Силах обороны считают, что именно такими ракетами была уничтожена Трипольская ТЭС. Ее главная особенность состоит в способности пролетать до 400 километров и запуске с тактической авиации. Ведь если раньше считалось, что разнообразные "сушки" оснащены вооружением, не достигающим более чем на 250 километров, то теперь в поле угрозы попадает больше площади Украины.

Доподлинно неизвестно, сколько в месяц ракет Х-59 россиянам удается модернизировать до Х-69. По данным издания, к концу прошлого года запасы Х-69 могли составлять около 60 единиц, сейчас их количество может быть на уровне 55, отмечается в материале.