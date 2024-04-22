Стало відомо, хто став новим речником ОК "Південь"

Нещодавно з посади речниці ОК "Південь" звільнили Наталю Гуменюк. За даними видання "Укрінформ", вакантну посаду обійняв Дмитро Плетенчук — тепер вже колишній речник Військово-морських сил ЗСУ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Починаючи з нинішнього дня розпочинаю виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України" , — розповів Плетенчук у коментарі ЗМІ.

Кілька днів тому група медійників звернулася до військового командування України з проханням усунути з посади тодішню очільницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк. Її звинувачували у перешкоджанні роботі журналістів і забороні висвітлювати воєнні злочини росіян. У відповідь Гуменюк сказала, що ці твердження "не мають жодного доказу". 19 квітня її було звільнено.