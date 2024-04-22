Стало известно, кто стал новым спикером ОК "ЮГ"

Недавно с должности спикера ОК "Юг" уволили Наталью Гуменюк. По данным издания "Укринформ", вакантную должность занял Дмитрий Плетенчук — теперь уже бывший спикер Военно-морских сил ВСУ, сообщает Зеркало недели.

"Начиная с сегодняшнего дня начинаю исполнение обязанностей начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины" , — рассказал Плетенчук в комментарии СМИ.

Несколько дней назад группа медийщиков обратилась к военному командованию Украины с просьбой отстранить тогдашнюю главу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталию Гуменюк. Ее обвиняли в препятствовании работе журналистов и запрете освещать военные преступления россиян. В ответ Гуменюк сказала, что эти утверждения "не имеют никакого доказательства". 19 апреля она была уволена.