Британська розвідка: У російській армії створили підрозділ для "еліти"

Розвідка Великої Британії розповіла про спеціально створений в російській армії підрозділ для представників еліти в контексті історії блогерки Олени Бліновської і її чоловіка, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 22 квітня.

Як зазначено в огляді, підрозділ під назвою "Барс Каскад" був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Дмитром Сабліним. Підрозділ переважно займається операціями за допомогою дронів і зазвичай дислокується далеко від лінії фронту.

Підрозділ діє з жовтня 2022 року, і до його складу увійшли щонайменше 10 членів партії "Єдіная Росія" та сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим представникам еліти надається охорона.

Зарахування до "Барс Каскад", ймовірно, дозволяє представникам російської еліти обійти встановлену законом РФ вимогу військової служби, при цьому гарантуючи безпеку та потенційну прихильність Кремля.

Щодо випадку з Бліновською, то, як зазначила розвідка, її чоловік Алєксєй вступив до підрозділу, аби його дружина могла уникнути тюремного покарання за ухилення від сплати податків.