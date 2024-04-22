Британская разведка: В российской армии создали подразделение для "элиты"

Разведка Великобритании рассказала о специально созданном в российской армии подразделении для представителей элиты в контексте истории блоггера Елены Блиновской и ее мужа, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 22 апреля.

Как отмечается в обзоре, подразделение под названием "Барс Каскад" было создано заместителем председателя Государственной думы России по обороне Дмитрием Саблиным. Подразделение преимущественно занимается операциями с помощью дронов и обычно дислоцируется вдали от линии фронта.

Подразделение действует с октября 2022 года, и в его состав вошли по меньшей мере 10 членов партии "Единая Россия" и сыновья кремлевских чиновников. Как сообщается, зачисленным представителям элиты предоставляется охрана.

Причисление в "Барс Каскад", вероятно, позволяет представителям российской элиты обойти установленное законом РФ требование военной службы, при этом гарантируя безопасность и потенциальную приверженность Кремлю.

Что касается случая с Блиновской, то, как отметила разведка, ее муж Алексей вступил в подразделение, чтобы его жена могла избежать тюремного наказания за уклонение от уплаты налогов.