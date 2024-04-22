Джонсон погодився на допомогу Україні після ознайомлення з розвідданими – NYT

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зазначив, що на його позицію щодо законопроєкту про допомогу вплинули розмови з колишнім держсекретарем Майком Помпео та доповідь директора ЦРУ Вільяма Бернса. Про це пише New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на початку свого перебування на посту спікера Джонсон заявив, що ніколи не дозволить винести питання допомоги Україні на голосування, доки вимоги його партії щодо кордону не будуть виконані. Однак згодом він підтримав цю допомогу всупереч запереченням багатьох членів його партії.

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим" , - заявив Джонсон минулого тижня.

Таку різку зміну позицій Джонсон пояснив інформацією розвідки, яку він отримав. Видання називає це "разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента Дональда Трампа до розвідувального співтовариства".

"Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, він міг би наступного разу піти до країн Балтії. Я думаю, що він міг би влаштувати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО" , - говорив Джонсон.

Конгресмен Майкл Маккол, який разом з Джонсоном та іншими законодавцями мав можливість ознайомитись з секретними даними розвідки у спеціальній безпечній кімнаті в Капітолії, назвав зміну думки спікера Палати представників "трансформаційною", зазначається у статті.

"Раптом він усвідомлює, що світ залежить від цього. Це не маленька політична гра на паркеті" , — описав стан Джонсона Маккол.

Посилаючись на людей, знайомих з дискусіями, NYT пише, що один із брифінгів, що мали найбільший вплив, відбувся у лютому в Овальному кабінеті, коли лідери Конгресу зустрілися з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити державне фінансування та допомогу Україні. Видання повідомило, що під час цієї дискусії директор ЦРУ Вільям Бернс та інші чиновники, відповідальні за національну безпеку США, намагалися переконати Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо її ППО більше не буде посилена американською зброєю.

Люди, з якими спілкувався Джонсон, розповіли NYT, що він неодноразово закликав республіканців, які виступали проти фінансування допомоги Україні, вислухати ті ж брифінги розвідки, що й він, та був впевнений, що вони з ним погодяться, якщо це зроблять.

Також у статті наголошується, що Джонсон був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими про масштаби страждань, які російські війська завдали Україні, що зачепило його почуття християнина. Крім того, зазначається, що його син восени збирається почати навчання у Військово-морській академії США.

Джонсона переконували змінити свою думку щодо допомоги Україні й троє інших лідерів в Конгресі, особливо сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від Кентуккі, який голосно підтримував військову допомогу Україні, пише NYT.

Видання розповідає, що спочатку Джонсон неофіційно спілкувався зі своїми союзниками, намагаючись придумати, які заходи можна було б включити в пакет законопроєктів, щоб зробити його приємнішим для республіканців. Таким заходом стало рішення оплатити частину допомоги шляхом продажу російських суверенних активів, які були заморожені.

"Я думаю, що він завжди розумів важливість цього і вірив у важливість цього. Функція спікера полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і я думаю, що він хотів знайти консенсус" , - сказав NYT Майк Лоулер, республіканець від Нью-Йорка.

Дон Бекон, республіканець від Небраски, розповів, що під час невеликої зустрічі із законодавцями пан Джонсон "досить чітко дав зрозуміти, що якщо ми цього не зробимо у квітні, для України може бути занадто пізно".