Джонсон согласился на помощь Украине после ознакомления с разведданными – NYT

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон указал, что на его позицию по поводу законопроекта о помощи повлияли разговор с бывшим госсекретарем Майком Помпео и доклад директора ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в начале своего пребывания на посту спикера Джонсон заявил, что никогда не позволит вынести вопрос помощи Украине на голосование, пока требования его партии относительно границы не будут выполнены. Однако впоследствии он поддержал эту помощь вопреки возражениям многих членов его партии.

"История судит нас за то, что мы делаем. Сейчас критическое время. Я мог принять эгоистическое решение и сделать что-то другое. Но я делаю здесь то, что считаю правильным. Я считаю, что предоставление летальной помощи Украине сейчас критически важно" , - заявил Джонсон на прошлой неделе.

Такое резкое изменение позиций Джонсон объяснил информацией разведки, которую он получил. Издание называет это "поразительным утверждением лидера партии, которая приняла глубокое недоверие бывшего президента Дональда Трампа к разведывательным сообществам".

"Я действительно верю этой информации. Я думаю, что Владимир Путин продолжал бы маршировать по Европе, если бы ему разрешили. Думаю, он мог бы в следующий раз пойти в страны Балтии. Я думаю, что он мог бы устроить противостояние с Польшей или одним из наших союзников по НАТО" , - говорил Джонсон.

Конгрессмен Майкл Маккол, который вместе с Джонсоном и другими законодателями имел возможность ознакомиться с секретными данными разведки в специальной безопасной комнате в Капитолии, назвал изменение мнения спикера Палаты представителей "трансформационным", отмечается в статье.

"Вдруг он отдает себе отчет, что мир зависит от этого. Это не маленькая политическая игра на паркете" , — описал состояние Джонсона Маккол.

Ссылаясь на людей, знакомых с дискуссиями, NYT пишет, что один из брифингов, что имел наибольшее влияние, прошел в феврале в Овальном кабинете, когда лидеры Конгресса встретились с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить государственное финансирование и помощь Украине. Издание сообщило, что во время этой дискуссии директор ЦРУ Уильям Бернс и другие чиновники, ответственные за национальную безопасность США, пытались убедить Джонсона в том, насколько быстро в Украине заканчиваются боеприпасы и какими ужасными будут последствия, если ПВО больше не будет усилено американским оружием.

Люди, с которыми общался Джонсон, рассказали NYT, что он неоднократно призывал республиканцев, выступавших против финансирования помощи Украине, выслушать те же брифинги разведки, что и он, и был уверен, что они с ним согласятся, если это сделают.

Также в статье отмечается, что Джонсон был поражен историями, которые он услышал во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими о масштабах страданий, которые российские войска нанесли Украине, что задело его чувство христианина. Кроме того, отмечается, что его сын осенью намерен начать обучение в Военно-морской академии США.

Джонсона убеждали изменить свое мнение по поводу помощи Украине и трое других лидеров в Конгрессе, особенно сенатор Митч Макконнелл, республиканец от Кентукки, громко поддерживавший военную помощь Украине, пишет NYT.

Издание рассказывает, что сначала Джонсон неофициально общался со своими союзниками, пытаясь придумать, какие меры можно было бы включить в пакет законопроектов, чтобы сделать его более приятным для республиканцев. Такой мерой стало решение оплатить часть помощи путем продажи замороженных российских суверенных активов.

"Я думаю, что он всегда понимал важность этого и верил в важность этого. Функция спикера состоит в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и я думаю, что он хотел найти консенсус" , – сказал NYT Майк Лоулер, республиканец от Нью-Йорка.

Дон Бэкон, республиканец от Небраски, рассказал, что во время небольшой встречи с законодателями господин Джонсон "достаточно четко дал понять, что если мы этого не сделаем в апреле, для Украины может быть слишком поздно".