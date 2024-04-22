В Україні зростає споживання електрики, у системі дефіцит – "Укренерго"

В Україні зростає споживання електроенергії на тлі похолодання. Разом з цим, в енергосистемі залишається дефіцит. Українців просять обмежити споживання електрики о 21:00, коли очікується пікове споживання.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

У компанії зазначають, що сьогодні на 9:30 рівень споживання на 4,7% вищий, ніж був в той самий час у п’ятницю, 19 квітня. Вчора вечірній максимум був на майже 6% вищим за максимум попередньої неділі 14 квітня.

"Максимальне споживання очікується на 21:00. Будь ласка, вимкніть потужні електроприлади в цей період" , – йдеться в повідомленні.

Дефіцит електроенергії в енергосистемі сьогодні, 22 квітня, наявний протягом всієї доби.

"Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання. Продовжують цілодобово діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Зранку діють обмеження споживання на Харківщині. Знеструмлено близько 224 тисяч побутових споживачів" , – зазначили у компанії.

На одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія.

Україна продовжує залучати аварійну допомогу з європейських країн.

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 858 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 020 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлено 414 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.