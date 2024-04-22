В Украине растет потребление электричества, в системе дефицит – "Укрэнерго"

В Украине растет потребление электроэнергии на фоне охлаждения. Вместе с тем, в энергосистеме остается дефицит. Украинцев просят ограничить потребление электричества в 21:00, когда ожидается пиковое потребление.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании отмечают, что сегодня на 9:30 уровень потребления на 4,7% выше, чем был в то же время в пятницу, 19 апреля. Вчера вечерний максимум был почти на 6% выше максимум предыдущего воскресенья 14 апреля.

"Максимальное потребление ожидается в 21:00. Пожалуйста, выключите мощные электроприборы в этот период" , – говорится в сообщении.

Дефицит электроэнергии в энергосистеме сегодня, 22 апреля, присутствует в течение всех суток.

"Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть растущее потребление. Продолжают круглосуточно действовать ограничения потребления для промышленных потребителей на Криворожье. Утром действуют ограничения потребления на Харьковщине. Обесточено около 224 тысяч бытовых потребителей" , – отметили в компании.

На одной из тепловых электростанций выведен в аварийный ремонт энергоблок. На других продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной ракетной атаки 11 апреля. На атомных электростанциях идет плановая ремонтная кампания.

Украина продолжает привлекать аварийную помощь из европейских стран.

В течение суток из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 7858 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1020 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Из-за непогоды обесточено более 60 населенных пунктов в Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской, Черниговской областях. По другим причинам на утро обесточены 414 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской областях.