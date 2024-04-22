Норвегія фінансово долучиться до "коаліції ППО" для України

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

У неділю прем'єр-міністр Норвегії мав зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Там Стьоре повідомив, що Норвегія візьме участь у міжнародній ініціативі з протиповітряної оборони для України.

"У нас дуже мало часу на зволікання, тому Норвегія буде залучена до фінансування. Є кілька інших країн, які цьому сприяють, тому що є засоби протиповітряної оборони, які можуть досить швидко потрапити в Україну, і вони інтенсивно над цим працюють в останні кілька днів і тижнів" , – сказав прем'єр Норвегії.

За його словами, щоб створити системи ППО, потрібен час. Це означає, що треба відправяти ППО зі своїх складів.

"Таким досі був шаблон, і ми також зробили свій внесок у це. Інші країни також копатимуть глибше, щоб сприяти цьому. Нам також потрібно нарощувати виробництво" , – сказав Стьоре.

"Новини щоранку розповідають про російські ракети та безпілотники, які влучили в цивільні будівлі, електростанції та вбили багато людей. Україна зуміла захищатися від цього, але вона починає вичерпуватися" , – зазначив прем'єр Норвегії.

За його словами, для ефективного внеску у Норвегії переглянуть бюджет програми "Нансен", яка передбачає військову та цивільну підтримку України на суму 75 мільярдів норвезьких крон протягом п’яти років.

Йонас Гар Стьоре заявляє, що є значні суми, які потрібно використати на ППО, але не називає точну суму.