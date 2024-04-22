Норвегия финансово присоединится к "коалиции ПВО" для Украины

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

В воскресенье премьер-министр Норвегии встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и канцлером Германии Олафом Шольцем. Там Стере сообщил, что Норвегия примет участие в международной инициативе по противовоздушной обороне для Украины.

"У нас очень мало времени на промедление, поэтому Норвегия будет вовлечена в финансирование. Есть несколько других стран, которые этому способствуют, потому что есть средства противовоздушной обороны, которые могут достаточно быстро попасть в Украину, и они интенсивно над этим работают в последние несколько дней и недель" , – сказал премьер Норвегии.

По его словам, чтобы создать системы ПВО, нужно время. Это означает, что нужно отправлять ПВО из своих составов.

"Таким до сих пор был шаблон, и мы также внесли свой вклад в это. Другие страны будут копать глубже, чтобы способствовать этому. Нам также нужно наращивать производство" , – сказал Стере.

"Новости каждое утро рассказывают о российских ракетах и беспилотниках, которые попали в гражданские здания, электростанции и убили много людей. Украина сумела защищаться от этого, но она начинает иссякать" , – отметил премьер Норвегии.

По его словам, для эффективного вклада в Норвегии будет пересмотрен бюджет программы "Нансен", которая предусматривает военную и гражданскую поддержку Украины на сумму 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет.

Йонас Гар Стере заявляет, что есть значительные суммы, которые следует использовать на ПВО, но не называет точную сумму.