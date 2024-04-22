У Міноборони Німеччини обіцяють доставити Україні Patriot якнайшвидше

Німеччина доправить систему Patriot в Україну якнайскоріше, а пів мільйона артилерійських боєприпасів передасть протягом року. Про це заявила держсекретар Міноборони ФРН Cімтьє Меллер перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

"ФРН уже передала численні системи ППО, але ситуація засвідчує, що Україна потребує більшого захисту і можливостей відбивати атаки, які здійснюються з великої відстані, а саме ще до того, як російські літаки випускають свої снаряди" , - сказала держсекретар.

Вона запевнила, що Німеччина, яка оголосила про передачу Україні третьої системи Patriot, подбає про те, щоб вона була доправлена якнайскоріше.

Меллер нагадала про спільну ініціативу міністрів оборони та закордонних справ Німеччини щодо пошуку засобів ППО для України, які закликають усіх партнерів знайти можливості передати додаткові системи.

"Важливі кожний внесок, кожна система, кожен компонент, фінансові пропозиції також дуже вітаються" , - підкреслила держсекретар.

Крім того, за словами Меллер, Україні вже передано "кілька тисяч артилерійських боєприпасів із власних запасів (Німеччини - ред.) і протягом року буде поставлено ще приблизно пів мільйона".

Вона наголосила, що ситуація в Україні загострюється, країні не вистачає дуже багато чого. Останніми тижнями Росія посилила атаки, що має жахливі наслідки для цивільного населення і впливає на обороноспроможність ЗСУ. Тож партнери мають посилити підтримку, особливо в питанні ППО, підкреслила Меллер.

Держсекретар також повідомила, що у 2024 році планується навчити до 10 тисяч українських військових у Німеччині.