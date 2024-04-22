В Минобороны Германии обещают доставить Украине Patriot как можно скорее

Германия доставит систему Patriot в Украину как можно скорее, а полмиллиона артиллерийских боеприпасов передаст в течение года. Об этом заявила госсекретарь Минобороны ФРГ Cимтье Меллер перед встречей Совета министров ЕС по внешним отношениям в Люксембурге, сообщает Укринформ.

"ФРГ уже передала многочисленные системы ПВО, но ситуация свидетельствует, что Украина нуждается в большей защите и возможностях отражать атаки, совершаемые с большого расстояния, а именно еще до того, как российские самолеты выпускают свои снаряды" , - сказала госсекретарь.

Она заверила, что Германия, объявившая о передаче Украине третьей системы Patriot, позаботится о том, чтобы она была доставлена как можно скорее.

Меллер напомнила о совместной инициативе министров обороны и иностранных дел Германии по поиску средств ПВО для Украины, призывающих всех партнеров найти возможности передать дополнительные системы.

"Важны каждый вклад, каждая система, каждый компонент, финансовые предложения тоже очень приветствуются" , - подчеркнула госсекретарь.

Кроме того, по словам Меллер, Украине уже передано "несколько тысяч артиллерийских боеприпасов из собственных запасов (Германии – ред.) и в течение года будет поставлено еще примерно полмиллиона".

Она подчеркнула, что ситуация в Украине обостряется, стране не хватает слишком многого. В последние недели Россия усилила атаки, что имеет ужасные последствия для гражданского населения и влияет на обороноспособность ВСУ. Так что партнеры должны усилить поддержку, особенно в вопросе ПВО, подчеркнула Меллер.

Госсекретарь также сообщила, что в 2024 году планируется обучить около 10 тысяч украинских военных в Германии.