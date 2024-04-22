Німецька Knauf заявила про вихід з РФ після викриття у забудові Маріуполя

Німецький виробник будматеріалів Knauf оголосив про намір піти з Росії та передати російський бізнес місцевому менеджменту. З посиланням на Business Insider, повідомляє ЛігаБізнес.

"На тлі поточних подій Knauf Group вирішила відмовитися від свого бізнесу в Росії після більш ніж 30 років роботи" , – йдеться в повідомленні компанії.

У ньому наголошується, що перехід компанії під місцеве управління дозволить "надалі зберегти робочі місця для більш ніж 4000 співробітників".

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом та продажем, щоб зберегти робочі місця для понад 4000 співробітників.

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У Knauf не назвали конкретних причин згортання бізнесу у Росії. Нещодавно концерн, обіг якого у 2022 році становив 15,4 млрд євро, знову потрапив під шквал критики через роботу у РФ, а також в окупованому Росією українському Маріуполі.

Володіє компанією німецький бізнесмен Ніколас Кнауф, який понад 20 років був почесним консулом Росії у Нюрнберзі та зустрічався з Володимиром Путіним. У Росії у Knauf працюють понад 4000 працівників. Після початку повномасштабної війни компанія заявила, що не планує залишати країну.

Knauf присутня на російському ринку з 1993 року і за цей час вклала у нього понад 1,65 млрд євро. У компанії в Росії десять дочірніх підприємств, 20 заводів (один із них – у спеціальній економічній зоні Алабуга, де Росія також виробляє дрони Shahed-136) та майже 30 ресурсних центрів, близько 4000 працівників.