Немецкая Knauf заявила об уходе из РФ после разоблачения в застройке Мариуполя

Немецкий производитель стройматериалов Knauf объявил о намерении уйти из России и передать российский бизнес местному менеджменту. Со ссылкой на Business Insider, сообщает Лига.Бизнес.

"В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более 30 лет работы" , – говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что переход компании под местное управление позволит "в дальнейшем сохранить рабочие места для более 4000 сотрудников".

В заявлении компании говорится, что она решила передать местному менеджменту весь бизнес, в том числе добычу сырья, производство и продажу, чтобы сохранить рабочие места для более чем 4000 сотрудников.

По данным Business Insider, Knauf Group уже сообщила о выходе из бизнеса Кремлю.

В Knauf не назвали конкретные причины сворачивания бизнеса в России. Недавно концерн, оборот которого в 2022 году составил 15,4 млрд евро, снова попал под шквал критики из-за работы в РФ, а также в оккупированном Россией украинском Мариуполе.

Владеет компанией немецкий бизнесмен Николас Кнауф, более 20 лет являвшийся почетным консулом России в Нюрнберге и встречавшийся с Владимиром Путиным. В России в Knauf работают более 4000 человек. После начала полномасштабной войны компания заявила, что не намерена покидать страну.

Knauf присутствует на российском рынке с 1993 года и за это время вложила в него более 1,65 млрд евро. У компании в России десять дочерних предприятий, 20 заводов (один из них – в специальной экономической зоне Алабуга, где Россия также производит дроны Shahed-136) и почти 30 ресурсных центров, около 4000 работников.