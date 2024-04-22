Присутність Росії в африканському Нігері несе загрозу НАТО – WSJ

У нову епоху суперництва великих держав Африка — одне з місць, де США програють. Росія швидко набирає обертів у Нігері, і наслідки цього можуть вийти за межі нестабільного африканського регіону Сахель. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Дзеркало тижня.

Минулого тижня до столиці Нігеру Ніамей прибули сто російських військових інструкторів з "новітньою системою протиповітряної оборони, придбаною в рамках військового співробітництва з Російською Федерацією". Росія реорганізувала найманців ПВК "Вагнера" в Африканський корпус під контролем міністерства оборони.

Нігер був найважливішим центром боротьби з тероризмом у Сахелі та Північній Африці, де "Аль-Каїда" та "Ісламська держава" досягають успіхів. Нігер розмістив другу за величиною військову присутність США на континенті після Джибуті. Якщо США втратять базу в Сахелі, це "знизить нашу здатність вести активне спостереження і попередження, зокрема з метою оборони країни", нещодавно попередив керівник Африканського командування США генерал Майкл Ленглі.

Проєкт "Критичні загрози" Американського інституту підприємництва зазначає, що "російські найманці в Африці були неефективні — якщо не сказати контрпродуктивні — в операціях проти повстанців". Насильство "значно посилилося після липневого перевороту", каже співробітник проєкту Armed Conflict Location & Event Data Project Андреа Карбоні. У першому кварталі 2024 року в обложеному регіоні Тіллабері в Нігері було зареєстровано близько 332 смертельних випадків, пов'язаних з угрупуванням "Ісламська держава" та місцевою філією "Аль-Каїди", порівняно з приблизно 57 за той самий період минулого року.

Росія знає, що насильство може призвести до появи біженців, а у Кремля є досвід використання міграції проти Європи. Проєкт "Критичні загрози" також зазначає, що "присутність баз російських найманців на півночі Нігеру створить для Кремля можливість розмістити в цьому районі безпілотники, щоб у майбутньому загрожувати південному флангу НАТО". Безпілотники Shahed у Нігері могли б загрожувати об'єктам США і НАТО, зокрема в Середземномор'ї.

Прем'єр-міністр Нігеру Ламін Зейн цього року відвідав Росію та Іран. Вашингтон стурбований тим, що Тегеран прагне укласти угоду, яка дасть йому доступ до величезних запасів урану в Нігері. США довгий час нехтували Африкою, але світові режими-ізгої не повторюють цієї помилки. Вони заповнюють цей вакуум, і за цим підуть проблеми для інтересів США.