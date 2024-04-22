Присутствие России в африканском Нигере несет угрозу НАТО – WSJ

В новую эру соперничества больших стран, Африка — одно из мест, где США проиграют. Россия быстро набирает обороты в Нигере, и последствия этого могут выйти за пределы нестабильного африканского региона Сахель. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Зеркало недели.

На прошлой неделе в столицу Нигера Ниамей прибыли сто российских военных инструкторов с "новейшей системой противовоздушной обороны, приобретенной в рамках военного сотрудничества с Российской Федерацией". Россия реорганизовала наемников ЧВК "Вагнера" в Африканский корпус под контролем министерства обороны.

Нигер был важнейшим центром борьбы с терроризмом в Сахеле и Северной Африке, где "Аль-Каида" и "Исламское государство" преуспевают. Нигер разместил второе по величине военное присутствие США на континенте после Джибути. Если США потеряют базу в Сахеле, это "снизит нашу способность вести активное наблюдение и предупреждение, в том числе с целью обороны страны", недавно предупредил руководитель Африканского командования США генерал Майкл Лэнгли.

Проект "Критические угрозы" Американского института предпринимательства отмечает, что "российские наемники в Африке были неэффективны — если не сказать контрпродуктивны — в операциях против повстанцев". Насилие "значительно усилилось после июльского переворота", говорит сотрудник проекта Armed Conflict Location & Event Data Project Андреа Карбони. В первом квартале 2024 года в осажденном регионе Тиллабери в Нигере было зарегистрировано около 332 смертельных случаев, связанных с группировкой "Исламское государство" и местным филиалом "Аль-Каиды", по сравнению с примерно 57 за тот же период прошлого года.

Россия знает, что насилие может привести к появлению беженцев, а у Кремля есть опыт использования миграции против Европы. "Критические угрозы" также отмечает, что "присутствие баз российских наемников на севере Нигера создаст для Кремля возможность разместить в этом районе беспилотники, чтобы в будущем угрожать южному флангу НАТО". Беспилотники Shahed в Нигере могли бы угрожать объектам США и НАТО, в том числе в Средиземноморье.

Премьер-министр Нигера Ламин Зейн в этом году посетил Россию и Иран. Вашингтон обеспокоен тем, что Тегеран стремится заключить соглашение, которое даст ему доступ к огромным запасам урана в Нигере. США долгое время пренебрегали Африкой, но мировые режимы-изгои не повторяют эту ошибку. Они заполняют этот вакуум и за этим последуют проблемы для интересов США.