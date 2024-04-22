"Укрзалізниця" відновила після обстрілу перевезення до порту Чорноморськ

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) скасувало дію тимчасової заборони на перевезення вантажів у напрямку порту Чорноморськ. Про це йдеться на сайті компанії, повідомляє Новое время.

Причиною введення обмежень на перевезення вантажів залізницею в напрямку станції Чорноморськ — Порт-Експорт і Чорноморськ — Порт-ЦПС стало пошкодження залізничних під'їзних колій до низки зернових терміналів, розташованих у порту Чорноморськ унаслідок російського ракетного удару 10 квітня.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 квітня Росія завдала нових масованих ударів по Україні. Кілька хвиль шахедів атакували різні регіони аж до західних, також було здійснено пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС, Кинджалів із МіГ-31К і керованих авіаракет із Су-34.

Вранці, 11 квітня, з’явилася інформація про те, що російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту Чорноморськ.

Повідомлялося, що це може призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу Кернел, груп компаній Risoil і Viterra.