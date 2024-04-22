"Укрзалізниця" возобновила после обстрелов перевозки в порт Черноморск

АО "Укрзалізниця" (УЗ) отменило действие временного запрета на перевозку грузов в направлении порта Черноморск. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Новое время.

Причиной введения ограничений на перевозку грузов по железной дороге в направлении станции Черноморск — Порт-Экспорт и Черноморск — Порт-ЦПС стало повреждение железнодорожных подъездных путей к ряду зерновых терминалов, расположенных в порту Черноморск в результате российского ракетного удара 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 апреля Россия нанесла новые массированные удары по Украине. Несколько волн шахедов атаковали разные регионы вплоть до западных, также были осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС, Кинжалов с МиГ-31К и управляемых авиаракет с Су-34.

Утром, 11 апреля, появилась информация о том, что российские оккупанты в ходе утреннего обстрела Одесской области повредили железнодорожные подъездные пути к ряду зерновых терминалов, расположенных в порту Черноморск.

Сообщалось, что это может привести к временным сбоям в доставке продукции на терминалы агрохолдинга Кернел, групп компаний Risoil и Viterra.