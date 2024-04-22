Bloomberg: Переробка на російських НПЗ впала до мінімуму за майже рік

Російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

За інформацією співрозмовника агентства, Росія переробляла 5,22 мільйона барелів сирої нафти на добу в період 11-17 квітня.

Розрахунки Bloomberg показують, що це приблизно на 10 000 барелів за добу, або на 0,2%, нижче середнього показника за попередні сім днів.

Загалом у квітні російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому близько 5,23 мільйона барелів за добу, що є близьким до найнижчого рівня з травня минулого року.

На початку цього року безпілотники вдарили по ключових російських нафтопереробних заводах, унаслідок чого вони частково або повністю зупинилися.

За останній місяць не було подальших пошкоджень НПЗ, що дало операторам час для проведення ремонту, але темпи відновлення сповільнилися через погодні умови – повені в регіоні змусили Орський НПЗ припинити роботу 7 квітня. За останній звітний період завод не переробляв сирої нафти.