Bloomberg: Переработка на российских НПЗ упала до минимума почти за год

Российская нефтепереработка снизилась до минимума за последние 11 месяцев. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

По информации собеседника агентства, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки в период 11-17 апреля.

Расчеты Bloomberg показывают, что это примерно на 10 000 баррелей в сутки или на 0,2% ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

Всего в апреле российские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали в среднем около 5,23 миллиона баррелей в сутки, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года.

В начале этого года беспилотники ударили по ключевым российским нефтеперерабатывающим заводам, в результате чего они частично или полностью остановились.

За последний месяц не последовало дальнейших повреждений НПЗ, что дало операторам время для проведения ремонта, но темпы восстановления замедлились из-за погодных условий - наводнения в регионе заставили Орский НПЗ прекратить работу 7 апреля. За последний отчетный период завод не перерабатывал сырую нефть.