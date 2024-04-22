Кадыров страдает некрозом поджелудочной − СМИ

Глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий − у нього некроз підшлункової, що не залишає надій на його одужання. Про це пише російське видання "Новая газета. Европа", повідомляє Українська правда.

"Ось уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Той факт, що Кадиров хворий, офіційно заперечується насамперед ним самим і його оточенням. Але є речі, які приховати неможливо, а саме − разючі зміни в зовнішності, поведінці та робочому графіку глави Чечні. Кадиров хворий, а перед Кремлем стоїть серйозна проблема − як найбезболісніше підготуватися в найскладнішому регіоні Росії до зміни влади, яка може відбутися вже найближчим часом" , - йдеться у матеріалі.

За даними видання, діагноз "некроз підшлункової залози" Кадирову вперше поставили в січні 2019 року. Тоді глава Чечні не особливо приховував, що змушений піти у відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю". Він заявив про невелике нездужання, температуру і грип, за яких йому чомусь "крапельниці ставили всього два дні (цитата за Кадировим − ред.)".

Видання підкреслює, що вже тоді лікування банальної застуди крапельницями викликало у багатьох здивування, яке перейшло в "стійку підозру" восени 2019 року.

У жовтні Кадиров зник із публічного поля, а в анонімних Telegram-каналах з'явилися повідомлення про поганий стан здоров'я глави Чечні, пов'язаний нібито з його отруєнням.

Версію отруєння оперативно спростував у себе в Instagram помічник глави Чечні Ахмед Дудаєв. Він писав, що "Кадиров звичайна людина, яка може захворіти, отримати забій, схопити грип тощо".

Але в січні 2020 року Кадиров знову змушений був взяти відпустку у зв'язку з "тимчасовою непрацездатністю". І знову, за офіційною версією, у Кадирова були "дрібні проблеми зі здоров'ям", які, проте, знову лікували "курсом крапельниць" у Москві.

Видання пише, що у 2019 році мало хто надав значення тому факту, як сильно схуд Кадиров. "Новая газета" зазначає, що саме різка втрата ваги є першим симптомом панкреонекрозу, що активно розвивається. Це захворювання вкрай серйозне: воно протікає болісно, погано піддається лікуванню і має високий ступінь летальності.

Повідомляють, що саме з 2019 року щонайменше двічі на рік Кадиров почав проходити регулярні, зокрема й хірургічні, процедури в ЦКЛ Управління справами президента РФ.

Влітку 2020 року глава Чечні перехворів на ковід і отримав у навантаження до основного захворювання, розвиток якого намагалися призупинити лікарі ЦКЛ, серйозні проблеми з ендокринною системою.

Навесні 2022 року стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися, проте ця тема стала "топовою" тільки минулого року.

"Навіть найбільш неуважний спостерігач не міг не помітити, як унаслідок відмови нирок і застою рідини в легенях (наслідки основного захворювання) Кадиров збільшився в розмірах у півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став насилу говорити, повільно ходити, занадто тепло для чеченського клімату одягатися" , − пише видання.

У цей час Кадиров став зникати з публічного простору в найбільш невідповідні для цього моменти. А у вересні, за даними видання, Кадиров потрапив у реанімацію.

За даними джерел "Новой газеты", глава Чечні потрапив у лікарню з гострою легеневою недостатністю, що розвинулася у нього в результаті передозування транквілізатором "Дормікум". Цей потужний седативний препарат зазвичай використовують, щоб заспокоїти пацієнтів перед хірургічним втручанням. Повідомляється, що Кадиров приймав його, оскільки страждав від сильних болів, безсоння і підвищеної тривожності.

Однак зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами джерел видання, главу Чечні й госпіталізували у вересні минулого року.

Для стабілізації дихальної функції Кадирова підключили до ШВЛ, для чого ввели в медикаментозний сон, або іншими словами "медикаментозну кому".

20 вересня в соцмережах з'явилося відео, на якому Кадиров сидить у лікарняній палаті біля ліжка свого дядька Магомеда, обтиканого трубками і крапельницями. Сам глава Чечні на цьому відео нічого не говорить і майже не рухається. За офіційною версією, у цей час Кадиров був Москві "у службовому відрядженні".

6 жовтня 2023 року в Грозному відкривали мечеть і в репортажі про відкриття в кадр потрапив Магомед Кадиров. "Новая газета" підкреслює, що виглядав він "непристойно здоровим, немов і не лежав ще кілька тижнів тому "при смерті" на лікарняному ліжку", тоді як Рамзан Кадиров ледве пересував ноги.

За даними видання, у вересні минулого року Кадирову робили МРТ мозку, яке показало, що хвороба серйозно впливає на нього.