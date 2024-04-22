Кадыров страдает некрозом поджелудочной − СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен − у него некроз поджелудочной, что не оставляет надежды на его выздоровление. Об этом пишет российское издание "Новая газета. Европа", сообщает Украинская правда.

"Вот уже год состояние здоровья главы Чечни вызывает много вопросов. Тот факт, что Кадыров болен, официально отрицается в первую очередь им самим и его окружением. Но есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно − разительные изменения во внешности, поведении и рабочем графике главы Чечни. Кадыров болен, а перед Кремлем стоит серьезная проблема − как наиболее безболезненно подготовиться в самом непростом регионе России к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время" , - говорится в материале.

По данным издания, диагноз "некроз поджелудочной железы" Кадырову впервые поставили в январе 2019 года. Тогда глава Чечни не особо скрывал, что вынужден уйти в отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". Он заявил о небольшом недомогании, температуре и гриппе, при которых ему почему-то "капельницы ставили всего два дня (цитата за Кадыровым − ред.)".

Издание подчеркивает, что уже тогда лечение банальной простуды капельницами вызвало у многих недоумение, которое перешло в "стойкое подозрение" осенью 2019 года.

В октябре Кадыров пропал из публичного поля, а в анонимных Telegram-каналах появились сообщения о плохом состоянии здоровья главы Чечни, связанном якобы с его отравлением.

Версию отравления оперативно опроверг у себя в Instagram помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Он писал, что "Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и тому подобное".

Но в январе 2020 года Кадыров снова вынужден был взять отпуск в связи со "временной нетрудоспособностью". И снова, по официальной версии у Кадырова были "мелкие проблемы со здоровьем", которые тем не менее снова лечили "курсом капельниц" в Москве.

Издание пишет, что в 2019 году мало кто придал значение тому факту, как сильно похудел Кадыров. "Новая газета" отмечает, что именно резкая потеря в весе является первым симптом активно развивающегося панкреонекроза. Это заболевание крайне серьезное: оно протекает мучительно, плохо поддается излечению и имеет высокую степень летальности.

Сообщается, что именно с 2019 года минимум дважды в год Кадыров начал проходить регулярные, в том числе и хирургические, процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ.

Летом 2020 года глава Чечни переболел ковидом и получил в нагрузку к основному заболеванию, развитие которого пытались купировать врачи ЦКБ, серьезные проблемы с эндокринной системой.

Весной 2022 года состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться, однако эта тема стала "топовой" только в прошлом году.

"Даже самый невнимательный наблюдатель не мог не заметить, как в результате отказа почек и застоя жидкости в легких (последствия основного заболевания) Кадыров увеличился в размерах в полтора раза. Форма его живота приобрела все признаки панкреатогенного асцита, у него появилась жуткая одышка, он стал с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться" , − пишет издание.

В это время Кадыров стал пропадать из публичного пространства в самые неподходящие для этого моменты. А в сентябре, по данным издания, Кадыров попал в реанимацию.

По данным источников "Новой газеты", глава Чечни попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся у него в результате передозировки транквилизатором "Дормикум". Этот мощный седативный препарат обычно используют, чтобы успокоить пациентов перед хирургическим вмешательством. Сообщается, что Кадыров принимал его, так как страдал от сильных болей, бессонницы и повышенной тревожности.

Однако злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников издания, главу Чечни и госпитализировали в сентябре прошлого года.

Для стабилизации дыхательной функции Кадырова подключили к ИВЛ, для чего ввели в медикаментозный сон, или другими словами "медикаментозную кому".

20 сентября в соцсетях появилось видео, на котором Кадыров сидит в больничной палате у постели своего дяди Магомеда, утыканного трубками и капельницами. Сам глава Чечни на этом видео ничего не говорит и почти не двигается. По официальной версии, в это время Кадыров был Москве "в служебной командировке".

6 октября 2023 года в Грозном открывали мечеть и в репортаже об открытии в кадр попал Магомед Кадыров. "Новая газета" подчеркивает, что выглядел он "неприлично здоровым, словно и не лежал еще пару недель назад "при смерти" на больничной койке", тогда как Рамзан Кадыров с трудом передвигал ноги.

По данным издания в сентябре прошлого Кадырову делали МРТ мозга, которое показало, что болезнь оказывает серьезное влияние на него.