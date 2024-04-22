Верховна рада планує перейменувати понад 300 населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.﻿ Про це йдеться в проєкті постанови №11188, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці, місцеві органи влади мали півроку на пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів, назви яких містять символіку російської імперської політики або присвячені відповідним особам/подіям. Такий термін надавався і для населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам мови.

Якщо рішення не було ухвалено, то за основу беруться рекомендації Українського інституту національної пам’яті та Національної комісії зі стандартів державної мови.

Комітет Верховної ради розглянув 340 пропозицій органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті, Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів та районів.

Серед пропозицій та рекомендацій пропонується перейменувати: 7 районів, 15 міст, 54 селища, 267 сіл.

Що планується перейменували

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов’язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе Першотравенськ, Маївка тощо. Також перейменують назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Крім того, перейменують населені пункти, які не відповідають нормам мови - село Дорожне Дорожнє, село Кибляри на Киблярі тощо.

Також планується перейменувати наступні міста: