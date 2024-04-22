Рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов
Верховная рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка. Об этом говорится в проекте постановления №11188, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Как отмечается в пояснительной записке, у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Такой термин предоставлялся и для населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам языка.
Если решение не было принято, за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Комитет Верховной рады рассмотрел 340 предложений органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендаций Украинского института национальной памяти, Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и районов.
Среди предложений и рекомендаций предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.
Планируемое переименовали
Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.
Кроме того, переименуют населенные пункты, не соответствующие нормам языка - село Дорожное Дорожное, село Кибляры на Кибляре и т.д.
Также планируется переименовать следующие города:
- город Новомосковск Днепропетровской области на город Самар;
- город Павлоград Днепропетровской области на город Матвеев;
- город Синельниково Днепропетровской области на город Роднополье
- город Первотравенск Днепропетровской области на город Шахтерское
- город Первомайск Луганской области на город Сокологорск
- город Молодогвардейск Луганской области город Атамановка
- город Северодонецк Луганской области на город Северодонецк
- город Червоноград Львовской области город Шептицкий
- город Южноукраинск Николаевской области на город Гард
- город Первомайск Николаевской области город Ольвиополь
- город Южный Одесской области на город Порт-Анненталь
- город Дружба Сумской области на город Хутор-Михайловский
- город Красноград Харьковской области на город Берестин
- город Первомайский Харьковской области город Златополь
- город Ватутино Черкасской области на город Багачево.