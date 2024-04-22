﻿Верховная рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка.﻿ Об этом говорится в проекте постановления №11188, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

﻿Как отмечается в пояснительной записке, у местных органов власти было полгода на предложения по переименованию населенных пунктов, районов, названия которых содержат символику российской имперской политики или посвящены соответствующим лицам/событиям. Такой термин предоставлялся и для населенных пунктов, названия которых не отвечают стандартам языка.

Если решение не было принято, за основу берутся рекомендации Украинского института национальной памяти и Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Комитет Верховной рады рассмотрел 340 предложений органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендаций Украинского института национальной памяти, Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов и районов.

Среди предложений и рекомендаций предлагается переименовать: 7 районов, 15 городов, 54 поселка, 267 сел.

Планируемое переименовали

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайское, Первомайское Первомайск, Маевка и т.д. Также переименуют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Кроме того, переименуют населенные пункты, не соответствующие нормам языка - село Дорожное Дорожное, село Кибляры на Кибляре и т.д.

Также планируется переименовать следующие города: