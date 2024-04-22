Буданов розповів, що варто зробити з Telegram в Україні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Telegram є величезною проблемою для України. Він вважає, що треба на законодавчому рівні впорядкувати діяльність месенджера. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, повідомляє Новое время.

За його словами, розв’язанням проблеми могла б стати реєстрація Telegram-каналів для розуміння того, хто стоїть за певним медіаресурсом.

«Нема питання впливу чи тиску — питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію — а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві — неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?» , — вважає Буданов.

Водночас керівник ГУР зауважив, що блокування Telegram або ж закриття анонімних каналів проблему лише тимчасово. При цьому він наголосив, що анонімних користувачів треба «змусити зареєструватися».

Розвідник зазначив, що сам користується Telegram лише для того, «щоб дивитися, здебільшого, як російський соціум сприймає ті чи інші події».

Відповідаючи на запитання про те, чи можна розвідникам мати Telegram або інші соцмережі, Буданов підкреслив, що це заборонено.