Буданов рассказал, что стоит сделать с Telegram в Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Он считает, что надо на законодательном уровне упорядочить деятельность мессенджера. Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает Новое время.

По его словам, решением проблемы могла бы стать регистрация Telegram-каналов для понимания того, кто стоит за определенным медиаресурсом.

«Нет вопроса влияния или давления — вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию — а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе — неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?» , — считает Буданов.

В то же время руководитель ГУР отметил, что блокировка Telegram или закрытие анонимных каналов решит проблему только временно. При этом он подчеркнул, что анонимных пользователей надо «заставить зарегистрироваться».

Разведчик отметил, что сам пользуется Telegram только для того, «чтобы смотреть, в основном, как российский социум воспринимает те или иные события».

Отвечая на вопрос о том, можно ли разведчикам иметь Telegram или другие соцсети, Буданов подчеркнул, что это запрещено.