У Міноборони Швеції не виключають відправку Україні системи Patriot

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.

Відповідаючи на запитання, чи надасть його країна систему ППО Patriot, Йонсон цього не виключив.

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (щодо забезпечення України додатковими системами ППО)" , – зазначив він.

За словами міністра, Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби України в системах Patriot.

Він також вказав, що після ухвалення пакета допомоги Україні Сполучені Штати можуть збільшити поставки систем ППО Києву.

Раніше прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.