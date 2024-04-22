В Минобороны Швеции не исключают отправку Украине системы Patriot

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, предоставит ли его страна систему ПВО Patriot, Йонсон этого не исключил.

"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (по обеспечению Украины дополнительными системами ПВО)" , – отметил он.

По словам министра, Швеция пришлет другие системы, которые могут "снять часть давления" относительно потребности Украины в системах Patriot.

Он также указал, что после принятия пакета помощи Украине Соединенные Штаты могут увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Ранее премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что страна финансово присоединится к инициативе по обеспечению Украины дополнительными системами противовоздушной обороны.