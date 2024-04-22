Борель закликав оцінити можливості ЄС для військової допомоги Україні

Час оцінити, що саме країни-члени ЄС можуть зробити для додаткових військових поставок в Україну. Про це перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, яка відбудеться в Люксембурзі, сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми маємо зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити. Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок та боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів – це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно те й те» , - сказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня, а не лише в день зустрічі міністрів. Проводиться аналіз поточної ситуації, оцінка потреб, здійснюється контакт із країнами-членами, розсилаються всі необхідні запити. Сьогодні, за словами високого представника ЄС, прийшов день, щоб зважити, що можуть зробити країни-члени, аби відповісти на потреби України.

«Нам потрібно поставити перехоплювачі для батарей, які вони (українці – ред.) вже мають, та збільшити кількість таких батарей. Треба подивитися, що скажуть країни-члени. У Брюсселі ми не маємо таких засобів, їх мають країни-члени. Як це відбудеться – я не можу сказати до зустрічі, але розповім після неї» , - додав Боррель, відповідаючи на запитання преси.

Він зауважив, що серед інших важливих питань, які розглядатимуть сьогодні європейські урядовці – розвиток ситуації на Близькому Сході та у Судані.