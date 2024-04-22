Боррель призвал оценить возможности ЕС для военной помощи Украине

Пора оценить, что именно страны-члены ЕС могут сделать для дополнительных военных поставок в Украину. Об этом перед встречей Совета министров ЕС по внешним отношениям, которая состоится в Люксембурге, сказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

«Сегодня мы встречаем министров иностранных дел и министров обороны. Должны сделать акцент на способности стран-членов ЕС увеличить поддержку для Украины. Мы уже делали много предупреждений, посылали письма, просили их сказать, что мы можем еще сделать. Нам нужно больше боеприпасов, больше ракетных установок и боеприпасов к ним, потому что установки ПВО без перехватчиков – это как ружье без патронов. Так что нам нужно то и то» , - сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС работает, чтобы нарастить пособие для Украины каждый день, а не только в день встречи министров. Проводится анализ текущей ситуации, оценка потребностей, осуществляется контакт со странами-членами, рассылаются все нужные запросы. Сегодня, по словам высокого представителя ЕС, пришел день, чтобы учесть, что могут сделать страны-члены, чтобы ответить на нужды Украины.

«Нам нужно поставить перехватчики для батарей, которые они уже имеют (украинцы – ред.), и увеличить количество таких батарей. Надо посмотреть, что скажут страны-члены. В Брюсселе у нас нет таких средств, их имеют страны-члены. Как это произойдет – я не могу сказать до встречи, но расскажу после нее» , - добавил Боррель, отвечая на вопросы прессы.

Он отметил, что среди других важных вопросов, которые будут рассматривать сегодня европейские члены правительства – развитие ситуации на Ближнем Востоке и в Судане.