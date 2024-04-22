Польські протестувальники розблокували КПП "Ягодин-Дорогуськ" – митниця

Польські фермери вдень 22 квітня розблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

Про це повідомляє﻿ Державна митна служба України.

"Інформуємо, що станом на 13:40 год. 22 квітня припинено страйк польських перевізників та розблоковано п/п "Ягодин-Дорогуськ". Наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках" , – йдеться в повідомленні. ﻿

Нагадаємо, польські фермери, станом на ранок 22 квітня, блокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", пропускаючи по кілька вантажівок на годину, або взагалі обмежуючи рух.